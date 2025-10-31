Cattedrale chiusa per due settimane

La Cattedrale di Altamura sarà chiusa dal 3 al 17 novembre 2025 per il montaggio del nuovo impianto audio. Così recita un avviso divulgato dal parroco, don Alessandro Amapani.La chiesa simbolo di Altamura, importante biglietto da visita della città, è stata oggetto di lavori di restauro. Adesso è libera da impalcature. Gli interventi esterni, infatti, sono conclusi e anche le aree di cantiere in piazza Duomo sono state rimosse.Nella parte interna sarà realizzato un nuovo impianto audio, in sostituzione di quello esistente.Le celebrazioni religiose si svolgeranno nella chiesa di San Nicola de' Greci.