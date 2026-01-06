Riaperta la strada statale 96 dopo i lavori a Palo del Colle

Terna ha completato gli interventi di messa in sicurezza di un traliccio ad alta tensione che il 31 dicembre è stato danneggiato da un incendio in un'azienda di gestione dei rifiuti in territorio di Palo del Colle. Per consentire questi lavori e per ragioni di pubblica sicurezza era stata chiusa la strada statale 96 al km 111, deviando il traffico su lunghi percorsi alternativi. Oggi la riapertura al traffico dell'intera arteria e stop ai disagi dopo una settimana.L'Anas ha comunicato: "A seguito del completamento degli interventi di messa in sicurezza da parte di Terna, è stato riaperto al traffico" il tratto della SS 96 'Barese' "precedentemente interdetto a causa di un incendio che ha provocato ingenti danni ad un traliccio dell'alta tensione. L'evento che si è verificato lo scorso mercoledì 31 dicembre 2025 ha reso necessario l'immediato blocco della circolazione, per consentire le operazioni e le verifiche per la messa in sicurezza dell'infrastruttura elettrica coinvolta. Grazie alla collaborazione delle Istituzioni e degli enti locali coinvolti, tutte le criticità sono state risolte, e sono state ripristinate le condizioni necessarie alla riapertura della strada, la circolazione pertanto è tornata ad essere regolare".Quindi si torna a circolare normalmente. Nei giorni di chiusura del tratto di Palo del Colle, i veicoli diretti a Bari o in viaggio in direzione di Altamura/Gravina/Matera hanno dovuto fare lunghi giri, uscendo nelle direzioni di Bitonto, Bitetto o Grumo.