Nuova bretella stradale per l'ospedale, apertura del cantiere

Trecentocinquantadue. Questi i giorni che occorreranno alla Rti con capogruppo mandatario la ditta Infratech per realizzare la bretella di collegamento tra la strada provinciale 27 "la tarantina" e della Sp 201 alla statale 96, nei pressi dell'Ospedale Fabio Perinei.Una importante opera di viabilità che consentirà l'accesso al nosocomio murgiano, finora raggiungibile esclusivamente dalla SS96, anche da altre direzioni. L'intento è quello di snellire la viabilità della statale e facilitare il raggiungimento dell'entrata dell'Ospedale della Murgia, partendo da arterie differenti come le due strade provinciali 27 e 201. Un'opera finanziata dalla Città Metropolitana di Bari per un costo di circa 2 milioni e 250mila euro.La data ufficiale della cantierizzazione è il 6 giugno, con l'opera che dovrebbe essere consegnata per il 24 maggio del 2023.