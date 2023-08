Sistemazione parziale della strada provinciale Tarantina

Una sistemazione parziale per la strada provinciale 27 "Tarantina", per un tratto di un chilometro in territorio di Altamura, è prevista da una delibera del Consiglio della Città metropolitana che ha approvato un progetto di adeguamento del piano viabile, in corrispondenza dell'intersezione con via Selva.Nell'ultima seduta del Consiglio metropolitano è stato dato il via libera a un progetto di fattibilità tecnica ed economica per il miglioramento del tratto fra le chilometriche 8+100 e 9+100. Tecnicamente si tratta di un "adeguamento alla sezione stradale C2" che prevede larghezza delle corsie di marcia pari a 3,50 metri e della banchina di destra di 1,25 metri.Si tratta di un passo avanti per incrementare la sicurezza rispetto alla frequenza di incidenti anche se non è ancora la soluzione richiesta dai territori di Altamura e Gravina di allargare e ammodernare la sede stradale nei punti più a rischio.