Auto con quattro giovani si ribalta sulla Tarantina

Notte drammatica per due ragazzi e due ragazze di Gravina, di età compresa fra i 16 e i 21 anni. Sono rimasti coinvolti in un incidente sulla strada provinciale 27 "Tarantina", in una doppia curva in territorio di Altamura, mentre erano diretti a casa a bordo di una Mercedes classe A. Per cause da accertare, probabilmente anche a causa della ridotta visibilità per la nebbia e il fondo viabile scivoloso, l'auto ha perso il controllo e si è capovolta fuori strada.Sul posto sono intervenuti il 118 e i Carabinieri.I due ragazzi sono rimasti feriti, uno di essi in modo grave per politraumi da strada: non è in pericolo di vita ed è ricoverato all'ospedale della Murgia.