Spaccio droga, estorsioni e prostituzione: 9 arresti

Dalle prime ore del giorno i carabinieri del comando provinciale di Bari, coadiuvati dal nucleo cinofili di Modugno e dal 6° nucleo elicotteri di Bari, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare a carico di nove indagati, per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, minacce, rapine, estorsioni, sequestro di persona e sfruttamento della prostituzione, nelle città di Cassano delle Murge e Santeramo in Colle. L'indagine è coordinata dalla Procura di Bari.L'elicottero dell'Arma ha sorvolato anche l'abitato di Altamura.Ulteriori dettagli saranno resi noti in mattinata in una conferenza stampa.seguono aggiornamenti