Tragico incidente in autostrada, un morto e un ferito

Tragico incidente ieri sull'autostrada A14 Bologna/Taranto, nel tratto compreso tra Pescara Sud e Ortona, in direzione Bari. Un tir è finito contro il muro d'imbocco di una galleria. Distrutta la cabina di guida del camion.Nell'impatto è morto uno dei due autotrasportatori presenti nell'abitacolo, un 55enne di Gravina. Stando alla ricostruzione, l'uomo è rimasto incastrato nelle lamiere e non ha avuto possibilità di salvarsi.L'altro, 63enne di Altamura, è rimasto ferito ed è ricoverato in ospedale.