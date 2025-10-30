Incidente con trattore
Incidente con trattore
Cronaca

Altamura: incidente sulla statale 99, due feriti

Scontro fra trattore e furgone in direzione Matera

Altamura - giovedì 30 ottobre 2025 21.33
Due persone sono rimaste ferite in modo lieve in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio, ad Altamura, sulla strada statale 99 in direzione Matera. Coinvolti un trattore è un furgone. L'impatto è avvenuto per cause che sono ancora da accertare.

Sul posto sono intervenute da Altamura gli agenti di Polizia locale, la squadra dei vigili del fuoco e l'ambulanza del 118.
