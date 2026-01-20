Incidente mortale
Cronaca

Incidente mortale: c'è ancora apprensione per due feriti

Oggi lutto cittadino per i funerali di Antonio e Cecilia Bigi

Altamura - martedì 20 gennaio 2026 10.08
Lutto cittadino oggi ad Altamura per i funerali di Antonio e Cecilia Bigi, fratello e sorella di 21 e 24 anni, che domenica mattina hanno perso la vita nell'incidente avvenuto sulla strada provinciale 41 Altamura-Laterza. Il rito funebre si tiene alle ore 15.30 nella chiesa di San Giovanni Bosco, nel quartiere dove vive la famiglia Bigi.

C'è grande tristezza ad Altamura per la loro scomparsa. Tanto lo sgomento. Mancano le parole, alla famiglia è stata manifestata tantissima vicinanza in questi giorni di buio e dolore straziante. In segno istituzionale, il sindaco Vitantonio Petronella ha indetto il lutto cittadino e ha disposto l'esposizione della bandiera cittadina a mezz'asta presso Palazzo di Città, nonché la collocazione del gonfalone della città nella chiesa dove si terranno i funerali. Sono stati invitate la cittadinanza, le organizzazioni e le associazioni sociali, produttive, culturali, sportive e ricreative di Altamura ad unirsi alla commemorazione e ad osservare momenti di riflessione in segno di vicinanza e solidarietà alla famiglia colpita dai lutti.

Erano in 5 nell'auto che domenica è finita contro un ponticello che scavalca un canale, ad un lato della provinciale 41. Due ragazzi altamurani sono ancora in ospedale in prognosi riservata. Sono il conducente, ricoverato in rianimazione al Policlinico di Bari, e un altro passeggero che è ricoverato al Miulli di Acquaviva delle Fonti. Le loro condizioni destano preoccupazione. Invece un altro dei passeggeri è fuori pericolo e si trova all'Ospedale della Murgia.
  • Incidente stradale
  • Lutto cittadino
