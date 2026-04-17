Eventi e cultura
Cucina italiana patrimonio Unesco: un convegno ad Altamura
Sul recente riconoscimento mondiale
Altamura - venerdì 17 aprile 2026 16.25
La cucina italiana, patrimonio culturale immateriale Unesco è al centro di un convegno organizzato oggi, alle ore 17.30, nella sala consiliare del Comune, dal locale club Unesco.
Il programma:
L'iscrizione nel patrimonio Unesco non riguarda un singolo piatto o una ricetta, ma un modello culturale condiviso, fatto di esperienze comunitarie, scelta consapevole delle materie prime, convivialità del pasto, trasmissione dei saperi alle nuove generazioni e rispetto delle stagioni e dei territori. La cucina italiana è la 'cucina degli affetti': trasmette memoria, cura, relazioni e identità, raccontando storie di famiglie e comunità attraverso il cibo. Riflette il legame tra paesaggi naturali e comunità, incarnando memoria, quotidianità e cultura dei territori.
Il programma:
- Lectio magistralis, prof. Giacinto Moramarco, già delegato dell'Accademia italiana della cucina
- Intervento, prof. Luigi Viscanti, "Le ipostasi classiche della cucina italiana"
- Coordinamento, prof.ssa Damiana Santoro
L'iscrizione nel patrimonio Unesco non riguarda un singolo piatto o una ricetta, ma un modello culturale condiviso, fatto di esperienze comunitarie, scelta consapevole delle materie prime, convivialità del pasto, trasmissione dei saperi alle nuove generazioni e rispetto delle stagioni e dei territori. La cucina italiana è la 'cucina degli affetti': trasmette memoria, cura, relazioni e identità, raccontando storie di famiglie e comunità attraverso il cibo. Riflette il legame tra paesaggi naturali e comunità, incarnando memoria, quotidianità e cultura dei territori.