Cucina italiana patrimonio Unesco: un convegno ad Altamura

Lectio magistralis, prof. Giacinto Moramarco, già delegato dell'Accademia italiana della cucina

Intervento, prof. Luigi Viscanti, "Le ipostasi classiche della cucina italiana"

Coordinamento, prof.ssa Damiana Santoro

La cucina italiana, patrimonio culturale immateriale Unesco è al centro di un convegno organizzato oggi, alle ore 17.30, nella sala consiliare del Comune, dal locale club Unesco.Il programma:Il patrimonio culturale immateriale Unesco è "l'insieme di pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze e abilità che le comunità riconoscono come parte del loro patrimonio culturale. Non si tratta di oggetti, ma di tradizioni vive che si trasmettono di generazione in generazione". Il dossier "La cucina italiana" è stato presentato il 23 marzo 2023 dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dal Ministero della Cultura: l'iscrizione è stata sancita l'anno scorso.L'iscrizione nel patrimonio Unesco non riguarda un singolo piatto o una ricetta, ma un modello culturale condiviso, fatto di esperienze comunitarie, scelta consapevole delle materie prime, convivialità del pasto, trasmissione dei saperi alle nuove generazioni e rispetto delle stagioni e dei territori. La cucina italiana è la 'cucina degli affetti': trasmette memoria, cura, relazioni e identità, raccontando storie di famiglie e comunità attraverso il cibo. Riflette il legame tra paesaggi naturali e comunità, incarnando memoria, quotidianità e cultura dei territori.