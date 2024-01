Consorzio pane di Altamura Dop: impegno costante per candidatura Unesco

Dopo ilunanime delle, cui si impegna il Governo italiano ad avviare formalmente le procedure per il riconoscimento delcome patrimonio Unesco, ilconferma il proprio supporto per laalLa proposta di candidatura si riferisce esclusivamente al "Pane di Altamura DOP", ovvero al prodotto ottenuto solo ed esclusivamente in regime di qualità, ex reg. UE n. 1151/12, le cui caratteristiche sono descritte nel rigorosoapprovato a livello interno ed europeo.Si riporta il comunicato del Consorzio del Pane di Altamura DOPIlconferma il supporto per laa Patrimonio Immateriale dell'Unesco, secondo la recente audizione parlamentare, che è un importante risultato raggiunto. Siamo alle fasi finali per chiedere al Governo, con forza, convinzione e orgoglio di far ottenere questo prestigioso riconoscimento. Il pane di Altamura DOP, primo in Europa a ricevere la Denominazione di Origine Protetta nel 2003, è un emblema della nostra cultura e tradizione alimentare.La proposta di candidatura si riferisce esclusivamente al "Pane di Altamura DOP", ovvero al prodotto ottenuto solo ed esclusivamente in regime di qualità, ex reg. UE n. 1151/12, le cui caratteristiche sono descritte nel rigorosoapprovato a livello interno ed europeo.La produzione del pane di Altamura DOP segue il metodo tradizionale della lenta e lunga lievitazione con lievito madre e l'uso di ingredienti autentici. Il processo di produzione è stato tramandato nel tempo, preservando la qualità e le caratteristiche uniche del pane.Consideriamo il Pane di Altamura DOP; un simbolo identitario di tradizione, cultura e sostenibilità. Abbiamo chiesto il sostegno per la valorizzazione del nostro pane di Altamura DOP e tutto quello che esprime in termini di metodo di produzione, tradizioni e cultura culinaria, affinché possa essere riconosciuto comedell'umanità, apprezzato in ogni angolo del mondo, garantendo che continui a essere un emblema della nostra terra e un'ispirazione per le generazioni future.Noi del Consorzio del Pane di Altamura DOP ci dedichiamo alla tutela e promozione del pane di Altamura DOP, ponendo enfasi sulla creazione di valore per tutti gli attori coinvolti e sulla centralità del cliente nel mercato. Ci impegniamo nel sostegno allae nella collaborazione con iNoi operatori dell'intera filiera del, (panificatori, molitori e agricoltori), continueremo a lavorare per far emergere le peculiarità distintive del nostro pane, per unicità, eccellenza di gusti e profumi e capacità di raccontare la storia e la cultura del territorio.Il riconoscimento diconferirebbe un ulteriore e significativo valore alimprimendo una accelerazione come impatto economico, crescita occupazionale ed evoluzione sociale della nostra comunità.Chiediamo il sostegno a tutti gli attori coinvolti per questa causa di inestimabile valore.