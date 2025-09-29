Orme dei dinosauri
Orme dei dinosauri
Eventi e cultura

Giornata della geodiversità dell’Unesco

Quando la Puglia era come le Bahamas

Altamura - lunedì 29 settembre 2025 9.11
La Puglia celebra la Giornata internazionale della Geodiversità, istituita il 6 ottobre dall'UNESCO, con un evento dal titolo "Il Patrimonio geologico della Puglia: conoscenza e valorizzazione attraverso lo storytelling", in programma a Bari il 30 settembre alle ore 10.00, nella sede regionale di via Gentile (Corpo B – Sala conferenze V Piano).

L'incontro è organizzato dall'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari e la Sezione Puglia della SIGEA-APS.

Durante l'evento, esperti racconteranno le caratteristiche uniche del patrimonio geologico pugliese, evidenziando come la roccia lapidea rappresenti una risorsa naturale di inestimabile valore che conserva le tracce degli ambienti passati e delle specie preistoriche che li hanno vissuti. Ci sarà, difatti, un focus sul patrimonio paleontologico della Puglia, che si distingue per la presenza di decine di paleo superfici e blocchi di roccia calcarea con orme di dinosauro. Sarà, inoltre, presentato dallo scrittore geologo Alfredo De Giovanni il romanzo "Puglia. Le Bahamas dei dinosauri".

Interverranno l'assessora regionale all'Ambiente, Serena Triggiani, e la dirigente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, Francesca Romana Paolillo.
Introduzione e moderazione: Geol. Salvatore Valletta(Società italiana di Geologia Ambientale-APS)
  • Unesco
  • Cava Pontrelli o dei dinosauri
