Orme dei dinosauri: "in ritardo i lavori per l'apertura del sito"

dal 12 al 14 maggio a Costantine, in Algeria, in occasione del "International Symposium - The Advanced Technologies for the Valorization and tourism Devenlopment of Cultural and Natural Heritage in Risk-Prone Territories", organizzato e promosso dalle Istituzioni algerine;

e, dal 14 al 16 maggio a Ferrara, in occasione della XXX edizione del "Salone Internazionale del Restauro" organizzato da Ferrara Expo e patrocinato dai Ministeri alla Cultura, Turismo, Università e Ricerca.

Comunicato del Movimento politico - culturale Ora.Non avremmo mai voluto, ancora una volta, ritrovarci a stigmatizzare l'attuale stato di cose. Avevamo creduto e sostenuto che le attuali Istituzioni locali altamurane e i referenti dell'ambito culturale e turistico avrebbero avuto tutt'altra visione, levatura e sensibilità ed invece pare si stia toccando il punto più basso mai immaginato. In questi giorni, infatti, la Soprintendenza APAB (Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) per la Città Metropolitana di Bari, in collaborazione con l'Istituto Centrale per il Restauro, stanno presentando i risultati dei recenti lavori effettuati ad Altamura, presso Cava Pontrelli, in due importanti manifestazioni internazionali:Del sito paleontologico murgiano ad orme di dinosauri, risalente al cretaceo superiore (circa 75 milioni di anni fa) e tra i più antichi ed interessanti del pianeta, molto stranamente, non se ne parla solo ad Altamura. Il Movimento culturale "ORA", con a capo il nostro vice-presidente Francesco Fiore, che, della tutela, dell'esproprio e valorizzazione della "Cava dei Dinosauri" ne hanno fatto motivo della propria esistenza giornalmente ricevono numerosissime richieste di visita dall'Italia e dall'estero. Le Istituzioni locali, invece, nonostante siamo ad oltre un anno di ritardo dalla data prevista per la consegna dei lavori e la messa in fruizione del sito, si limitano solo ad improduttive passerelle.Il Sindaco Petronella e gli Assessori Angela Miglionico (Cultura) e Antonio Petrara (turismo), tutti palesemente ed oggettivamente all'asciutto delle basilari e necessarie competenze e privi dell'interesse appassionato che un sito come quello ad "orme di dinosauri" merita, preferiscono alla crescita evolutiva della Città e del Territorio, dedicare le proprie attenzioni ed energie a faccende meno affini all'impegnativo compito sociale e più in linea al proprio background politico.Delle "orme dei dinosauri" di Altamura pare interessi, unicamente con fine propagandistico e di personale autopromozione, solo al Presidente del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, il quale non perde occasione di esibirsi in performance mediatiche che negli ultimi anni hanno prodotto concretamente meno di zero. Dal rinvenimento di quel 10 maggio 1999 ad oggi della singolare bellezza di Cava Pontrelli ne hanno goduto solo le imprese e gli addetti ai lavori che periodicamente hanno effettuato lavori più o meno utili e virtuosi.