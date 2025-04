A Parigi la proclamazione ufficiale: l'Alta Murgia è Geoparco Unesco!

Il territorio del Parco nazionale dell'Alta Murgia e delle Premurge è stato proclamato Geoparco mondiale dell'Unesco, il 12° in Italia. L'area, denominata MurGeoPark per la candidatura, aveva ottenuto il parere favorevole all'iscrizione nella lista dei Geoparchi durante la riunione della seduta del consiglio scientifico che si è svolta in Vietnam a settembre mentre oggi il comitato esecutivo dell'organizzazione mondiale ha ratificato la decisione. Ad annunciarlo è stato il commissario straordinario del Parco nazionale dell'Alta Murgia, Francesco Tarantini.''Con grande orgoglio - ha detto - vi annunciamo che MurGeoPark è ufficialmente un Geoparco Mondiale Unesco. Poche ore fa, l'executive board dell'Unesco ha ratificato il suo ingresso nella rete internazionale dei Geoparchi: un traguardo che rende il territorio dell'Alta Murgia e delle Premurge patrimonio del mondo e orgoglio condiviso di tutta la nostra comunità''.Di MurGeoPark fanno parte 15 Comuni, i tredici dell'area protetta (Altamura, Andria, Bitonto, Cassano delle Murge, Corato, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle, Spinazzola, Toritto) e i due delle aree contigue (Acquaviva delle Fonti e Laterza). All'interno sono presenti geositi di grande rilevanza a cominciare dalla laguna dei dinosauri ad Altamura, una palesuperficie di 20mila impronte di dinosauro risalenti a 85 milioni di anni fa, l'Uomo di Altamura (un Neanderthal di circa 150mila anni fa), le grandi formazioni carsiche a doline del Pulo di Altamura e del Pulicchie di Gravina in Puglia, le miniere di bauxite di Spinazzola, la gravina di Gravina in Puglia.In base al dossier di candidatura, l'Alta Murgia e le Premurge ''costituiscono un unicum nel panorama mondiale, essendo l'ultimo lembo rimasto (insieme al Carso Istriano) dell'antico continente Adria. Questa regione corrisponde a una parte del bacino del Mediterraneo dove persiste la vecchia Placca di Adria, il continente quasi scomparso, schiacciato tra Africa ed Europa a causa della loro convergenza''.Qual è la caratteristica di un Geoparco? Definizione dell'Ispra (Istituto superiore di ricerca e protezione ambientale): Un Geoparco riconosciuto a livello internazionale è un territorio che possiede un patrimonio geologico particolare ed una strategia di sviluppo sostenibile. Deve avere confini ben definiti e sufficiente estensione per consentire uno sviluppo economico efficace del comprensorio. Un Geoparco deve comprendere un certo numero di siti geologici di particolare importanza in termini di qualità scientifica, rarità, rilevanza estetica o valore educativo. La maggior parte dei siti presenti nel territorio di un Geoparco deve appartenere al patrimonio geologico, ma il loro interesse può anche essere archeologico, naturalistico, storico o culturale. I siti di un Geoparco devono esse collegati in rete e beneficiare di misure di protezione e gestione. Nessuna distruzione o vendita di reperti geologici di un Geoparco è tollerato. Un'area individuata quale Geoparco deve essere amministrata da strutture ben definite, capaci di rinforzare la protezione, la valorizzazione e le politiche di sviluppo sostenibile all'interno del proprio territorio. Un Geoparco ha un ruolo attivo nello sviluppo economico del suo territorio e deve realizzare un impatto positivo sulle condizioni di vita dei suoi abitanti e sull'ambiente.