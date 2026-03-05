La robotica per conoscere la preistoria: innovativo progetto scolastico

La robotica e la tecnologia per la visita "da remoto" dell'Uomo di Altamura, custodito dalla grotta di Lamalunga. Questo è l'innovativo progetto scolastico presentato da 15 studenti di scuola secondaria di secondo grado che hanno ottenuto il primo posto alle selezioni regionali di Lecce della FIRST®️ LEGO®️ League Challenge. Un successo che vale la finale nazionale a Roma per i "Ciccillo's Avengers", gli studenti dell' I.C. Roncalli Serena che nei giorni scorsi hanno conquistato il premio "progetto innovativo", ottenendo la prestigiosa qualificazione al premio "Oltre la Robotica".​Il progetto, nato per rispondere alla sfida mondiale "Unearthed", si è concentrato sulla tutela dell'Uomo di Altamura. Il problema affrontato è di vitale importanza: come permettere la visione del reperto nella Grotta di Lamalunga senza alterarne il microclima? La soluzione è arrivata grazie alla sinergia tra competenze diverse, guidata dai docenti Antonio Capone, esperto di Robotica Educativa, che ha seguito lo sviluppo del software e l'integrazione hardware, e Bartolomeo Girardi, speleologo, che ha portato nel team la conoscenza profonda delle dinamiche del sottosuolo e dei rischi ambientali. ​Fondamentale è stata la collaborazione con il CARS (Centro Altamurano Ricerche Speleologiche), che ha aiutato i ragazzi a comprendere le sfide reali legate alla conservazione dei reperti.La squadra dell'I.C. Roncalli Serena ha presentato un prototipo funzionante di telepresenza robotica. Utilizzando un robot LEGO EV3 e LEGO SPIKE equipaggiato con una telecamera Pixy e un'interfaccia Arduino, gli studenti sono riusciti a creare un collegamento diretto con un visore Meta Quest 2. Indossando il visore, è possibile "entrare" virtualmente nella grotta. Immersione totale: grazie all'head-tracking, la telecamera del robot ruota seguendo i movimenti della testa dell'utente.Per i 15 protagonisti (nella foto) la sfida si sposterà nella capitale per portare con orgoglio il nome di Altamura e la loro idea di un futuro dove la tecnologia protegge il nostro passato più prezioso.