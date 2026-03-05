Scuola e Lavoro
La robotica per conoscere la preistoria: innovativo progetto scolastico
Presentato da studenti dell'I.C. Roncalli Serena
Altamura - giovedì 5 marzo 2026
La robotica e la tecnologia per la visita "da remoto" dell'Uomo di Altamura, custodito dalla grotta di Lamalunga. Questo è l'innovativo progetto scolastico presentato da 15 studenti di scuola secondaria di secondo grado che hanno ottenuto il primo posto alle selezioni regionali di Lecce della FIRST®️ LEGO®️ League Challenge. Un successo che vale la finale nazionale a Roma per i "Ciccillo's Avengers", gli studenti dell' I.C. Roncalli Serena che nei giorni scorsi hanno conquistato il premio "progetto innovativo", ottenendo la prestigiosa qualificazione al premio "Oltre la Robotica".
Il progetto, nato per rispondere alla sfida mondiale "Unearthed", si è concentrato sulla tutela dell'Uomo di Altamura. Il problema affrontato è di vitale importanza: come permettere la visione del reperto nella Grotta di Lamalunga senza alterarne il microclima? La soluzione è arrivata grazie alla sinergia tra competenze diverse, guidata dai docenti Antonio Capone, esperto di Robotica Educativa, che ha seguito lo sviluppo del software e l'integrazione hardware, e Bartolomeo Girardi, speleologo, che ha portato nel team la conoscenza profonda delle dinamiche del sottosuolo e dei rischi ambientali. Fondamentale è stata la collaborazione con il CARS (Centro Altamurano Ricerche Speleologiche), che ha aiutato i ragazzi a comprendere le sfide reali legate alla conservazione dei reperti.
La squadra dell'I.C. Roncalli Serena ha presentato un prototipo funzionante di telepresenza robotica. Utilizzando un robot LEGO EV3 e LEGO SPIKE equipaggiato con una telecamera Pixy e un'interfaccia Arduino, gli studenti sono riusciti a creare un collegamento diretto con un visore Meta Quest 2. Indossando il visore, è possibile "entrare" virtualmente nella grotta. Immersione totale: grazie all'head-tracking, la telecamera del robot ruota seguendo i movimenti della testa dell'utente.
Per i 15 protagonisti (nella foto) la sfida si sposterà nella capitale per portare con orgoglio il nome di Altamura e la loro idea di un futuro dove la tecnologia protegge il nostro passato più prezioso.
