Grotta di Lamalunga: concorso di idee del Cars

studenti di scuole superiori di Altamura;

studenti universitari residenti ad Altamura di età compresa tra i 16 e i 25 anni.

Il Centro Altamurano Ricerche Speleologiche (C.A.R.S.) bandisce il concorso di idee "Uomo di Altamura: idee e proposte per una fruizione turistica". L'iniziativa ha lo scopo di promuovere la conoscenza del patrimonio speleologico e paleontologico della Grotta di Lamalunga, con particolare riferimento allo scheletro dell'Uomo di Altamura, e di stimolare la creatività dei giovani nella progettazione di strategie innovative per valorizzarne la fruizione turistica.I partecipanti sono invitati a sviluppare un progetto di promozione turistica e culturale per il ritrovamento dell'Uomo di Altamura e la Grotta di Lamalunga. Il progetto può spaziare da campagne pubblicitarie, proposte di eventi, itinerari turistici, app interattive, esperienze virtuali o qualunque altra idea innovativa.Il concorso è aperto a:Ogni partecipante dovrà presentare un progetto individuale. Il progetto potrà contenere qualsiasi tipo di elaborato (testo, immagini, grafici, rendering, ecc.), ma dovrà essere caricato come un unico file in formato PDF;La dimensione del file non dovrà superare i 10 MB. La data di scadenza per la presentazione dei progetti è fissata per il 30 aprile. I lavori saranno valutati dal Consiglio Direttivo del C.A.R.S. secondo criteri di originalità, fattibilità, creatività e coerenza con la finalità del concorso. Il vincitore riceverà un buono per il corso di speleologia di primo livello (del valore di 200€, da svolgersi nel periodo maggio-giugno); una visita speleologica nella grotta più bella e affascinante di Altamura per il vincitore e la sua famiglia.Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.carsismo.it o contattare il C.A.R.S. alla mail info@carsismo.it