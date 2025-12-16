Foto di Paolo Petrignani
Territorio

Candidatura Unesco per la Puglia preistorica, Altamura è inserita

Regione Puglia approva protocollo d'intesa

Altamura - martedì 16 dicembre 2025
La giunta regionale della Puglia ha approvato uno schema di protocollo di intesa che impegna reciprocamente l'ente regionale e i Comuni interessati dalla promozione della candidatura Unesco del patrimonio storico, paesaggistico e identitario rappresentato dalle grotte carsiche della "Puglia Preistorica", di rilievo nazionale e internazionale.

I Comuni interessati, a seguito di specifico censimento delle evidenze preistoriche certificate, sono Apricena, Rignano Garganico, Monopoli, Bisceglie, Altamura, Ginosa, Ostuni, Otranto, Nardò, Castro, Parabita.

La presenza di Altamura è dovuta sia al patrimonio carsico sia alla ben nota scoperta dell'Uomo di Altamura, un esemplare di "Uomo di Neanderthal" perfettamente conservato che nel 1993 è stato scoperto nella grotta di Lamalunga.
