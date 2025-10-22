Uomo di Lamalunga grotta
Patrimonio culturale: 30mila euro per grotta di Lamalunga

Nel programma triennale dei lavori pubblici del Ministero della cultura

Altamura - mercoledì 22 ottobre 2025 10.03
Il Ministero della cultura ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici per il patrimonio culturale italiano. Un investimento complessivo di 176 milioni di euro per tutelare e valorizzare il patrimonio archeologico, architettonico, gli archivi storici e le biblioteche italiane.

Nel triennio 2025-2027 sono previsti 229 interventi, mentre per il solo 2025 i lavori finanziati ammontano a 67 milioni di euro. Per l'annualità in corso in Puglia sono assegnati 2,8 milioni di euro per finanziare 23 interventi di restauro, manutenzione e valorizzazione del patrimonio culturale regionale.

Nell'elenco risulta anche la grotta di Lamalunga, con un finanziamento di 30.000 euro, alla voce "Manutenzione e miglioramento condizioni di tutela in chiave multidisciplinare del sito paleoantropologico". L'intervento, che è di piccola entità sotto il profilo economico, sarà attuato dalla Soprintendenza.
