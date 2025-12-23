Uomo di Lamalunga grotta
Uomo di Lamalunga grotta
Territorio

Grotta di Lamalunga nella candidatura Unesco della Puglia preistorica

I dettagli del progetto della Regione

Altamura - martedì 23 dicembre 2025 08.30
La giunta regionale della Puglia ha approvato il Protocollo d'intesa per la candidatura UNESCO delle Grotte carsiche di età preistorica. L'intesa impegna la Regione e undici Comuni del territorio (Apricena, Rignano Garganico, Monopoli, Bisceglie, Altamura, Ginosa, Ostuni, Otranto, Nardò, Castro e Parabita) a sostenere il percorso pluriennale che potrà portare al riconoscimento del valore universale di una delle più antiche prove della presenza umana nell'Europa occidentale. Il protocollo è stato firmato ieri dall'assessora regionale alla Cultura Viviana Matrangola e sarà sottoscritto nei prossimi giorni dai Comuni che ospitano le cavità preistoriche.

Il sistema delle grotte pugliesi costituisce un complesso straordinario di siti archeologici che documentano oltre 800.000 anni di presenza umana continuativa in Europa occidentale.

Tra i siti che soddisfano i requisiti di autenticità, integrità e di eccezionale valore universale (Ouv) previsti dall'Unesco rientrano in questa fase: Pirro Nord (Apricena), Grotta Paglicci (Rignano Garganico), Grotta delle Mura (Monopoli) e Grotta di Santa Croce (Bisceglie), Grotta Lamalunga (Altamura), Riparo L'Oscurisciuto (Ginosa), Grotta di Santa Maria d'Agnano (Ostuni), Grotta dei Cervi (Porto Badisco, Otranto), il Complesso delle grotte di Nardò, Grotta Romanelli (Castro) e Grotta delle Veneri (Parabita). In attesa del lavoro di preparazione del fascicolo di candidatura - a cura del Museo della preistoria di Nardò e della Regione - sarà possibile censire e valutare l'inserimento di ulteriori siti.

"L'avvio dell'iter di candidatura UNESCO delle Grotte carsiche della Puglia preistorica – dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – è un esempio dell'importante lavoro di valorizzazione del patrimonio culturale pugliese che abbiamo portato avanti in questi anni. I siti preistorici sono la testimonianza di un'identità che affonda le radici nell'antichità e che, con visione strategica, abbiamo trasformato in un asset di sviluppo per il futuro del territorio".

"Le grotte preistoriche – ha dichiarato l'assessora regionale alla Cultura Viviana Matrangola – rappresentano archivi viventi della memoria dell'umanità, luoghi che raccontano la nascita delle prime comunità e il rapporto profondo tra uomo e paesaggio. La loro presenza sul nostro territorio è una prova tangibile che la storia dell'umanità è passata da qui".

"Attraverso il Protocollo d'intesa che dà il via all'iter di candidatura UNESCO – ha aggiunto l'assessora – la Puglia compie un passo decisivo verso la valorizzazione della propria storia millenaria. Questa candidatura è un progetto corale che unisce scienza, cultura e partecipazione, e che siamo felici di condividere con le amministrazioni locali e con le comunità. Il progetto riflette i principi della Convenzione di Faro, riconoscendo il patrimonio come bene comune e risorsa condivisa dalle comunità locali, protagoniste attive nella trasmissione dei saperi e dei valori legati a questi luoghi".

Il percorso di candidatura si svilupperà secondo un modello transnazionale, aperto alla cooperazione con altri Paesi del Mediterraneo, per valorizzare il comune patrimonio del Paleolitico e promuovere un turismo culturale sostenibile fondato sulla conoscenza e la tutela dei luoghi.
  • Grotta di Lamalunga
  • Uomo di Lamalunga
Altri contenuti a tema
Candidatura Unesco per la Puglia preistorica, Altamura è inserita Candidatura Unesco per la Puglia preistorica, Altamura è inserita Regione Puglia approva protocollo d'intesa
Patrimonio culturale: 30mila euro per grotta di Lamalunga Eventi e cultura Patrimonio culturale: 30mila euro per grotta di Lamalunga Nel programma triennale dei lavori pubblici del Ministero della cultura
Grotta di Lamalunga: concorso di idee del Cars Associazioni Grotta di Lamalunga: concorso di idee del Cars Studenti e universitari possono presentare proposte turistiche
Movimento Ora: prima la tutela dei siti, poi i finanziamenti Politica Movimento Ora: prima la tutela dei siti, poi i finanziamenti Il parere sul piano di valorizzazione del patrimonio di Altamura
Un grande progetto con tutti i siti e i beni culturali di Altamura Un grande progetto con tutti i siti e i beni culturali di Altamura Approvato un protocollo d'intesa tra Regione, Comune, Parco e Città metropolitana
Grotta di Lamalunga e Uomo di Altamura, importante convegno di studi Eventi e cultura Grotta di Lamalunga e Uomo di Altamura, importante convegno di studi Due giorni per presentare le numerose indagini finora svolte
Un grande anniversario: 30 anni fa la scoperta dell'Uomo di Altamura Eventi e cultura Un grande anniversario: 30 anni fa la scoperta dell'Uomo di Altamura Oggi visite delle scuole nella rete museale. Il messaggio del sindaco Petronella
Domenica in bici, due passeggiate ciclo-turistiche La città Domenica in bici, due passeggiate ciclo-turistiche In programma l'1 e il 22 ottobre, con viste a Lamalunga e al Pulo
Piano industriale Natuzzi: prossimo incontro a Roma a febbraio
22 dicembre 2025 Piano industriale Natuzzi: prossimo incontro a Roma a febbraio
Soccer, che impresa: battute le campionesse d'Italia
22 dicembre 2025 Soccer, che impresa: battute le campionesse d'Italia
Sindacati contro il nuovo piano Natuzzi
22 dicembre 2025 Sindacati contro il nuovo piano Natuzzi
Team Altamura, sconfitta con l’amaro in bocca
22 dicembre 2025 Team Altamura, sconfitta con l’amaro in bocca
Volley A2: netta vittoria altamurana a Modena
21 dicembre 2025 Volley A2: netta vittoria altamurana a Modena
Poker di Pestrichella, Soccer Altamura torna a vincere
21 dicembre 2025 Poker di Pestrichella, Soccer Altamura torna a vincere
Team Altamura, la trasferta a Casarano chiude il girone d’andata
20 dicembre 2025 Team Altamura, la trasferta a Casarano chiude il girone d’andata
Soccer Altamura: sfida casalinga al Falconara
20 dicembre 2025 Soccer Altamura: sfida casalinga al Falconara
Villaggio di Natale nella villa comunale
19 dicembre 2025 Villaggio di Natale nella villa comunale
Comune di Altamura, sindacati revocano stato di agitazione
19 dicembre 2025 Comune di Altamura, sindacati revocano stato di agitazione
Sindaco Petronella nomina una giunta tecnica
19 dicembre 2025 Sindaco Petronella nomina una giunta tecnica
Volley A2: a Modena vietato sbagliare per l'Altamura
18 dicembre 2025 Volley A2: a Modena vietato sbagliare per l'Altamura
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.