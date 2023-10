Grotta di Lamalunga e Uomo di Altamura, importante convegno di studi

In occasione del trentennale della scoperta della Grotta di Lamalunga e del noto Uomo di Neanderthal, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari organizza in due giorni, sabato 7 e domenica 8 ottobre, il convegno internazionale "Abissi del Tempo. La Grotta di Lamalunga / L'Uomo di Neanderthal" in programma al Teatro Mercadante.Il convegno si apre il 7 ottobre alle 9.30 e prosegue nelle due giornate con la partecipazione di oltre 120 relatori sia di ambito nazionale che internazionale, suddivisi in 35 interventi. Obiettivo dell'evento sarà quello di porre in dialogo le buone pratiche al fine di accrescere le modalità di conoscenza e di conservazione, e vedrà la partecipazione di attori della ricerca e della tutela che si confronteranno partendo dal caso altamurano, ripercorrendo la scoperta, le ricerche più recenti e le nuove attività in corso a cura della Soprintendenza. Il tutto per un confronto allargato tra specialisti di varie discipline provenienti dall'Italia e dall'estero, stimolando un dialogo fra passato e presente, tra archeologia e nuove tecnologie digitali.L'apertura dell'evento è affidata ai saluti istituzionali di Antonio Petronella (Sindaco, Comune di Altamura), Luigi La Rocca (Direttore Generale, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio), Elena Calandra (Direttore, Istituto Centrale per l'Archeologia), Maria Piccarreta (Segretario, Segretariato Regionale del MiC per la Puglia), Francesco Longobardi (Direttore regionale Musei Puglia), Francesco Tarantini (Presidente, Parco Nazionale dell'Alta Murgia), Giuseppe Cicirelli (Presidente, Centro Altamurano Ricerche Speleologiche) e all'introduzione di Giovanna Cacudi (Soprintendente, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari).