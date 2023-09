Domenica in bici, due passeggiate ciclo-turistiche

Domenica prossima, 1 ottobre, e il 22 ottobre sono organizzate due passeggiate ciclo-turistiche per l'iniziativa "Domenica in Bici", promossa dalla Città Metropolitana di Bari e patrocinata dal Comune di Altamura che ha aderito alla manifestazione. In entrambi i casi il raduno è in programma alle 8.30 in via Mura Megalitiche, davanti allo stadio D'Angelo, con partenza alle ore 9 circa e arrivo al centro visite di Lamalunga (domenica prossima) e al Pulo (il 22 ottobre)."L'evento abbina l'attività sportiva e la conoscenza del patrimonio storico e naturalistico, pertanto è indicata e consigliata per tutti", hanno comunicato il sindaco Vitantonio Petronella e l'assessore alle politiche giovanili Cecilia Tafuni. I partecipanti saranno accompagnati da guide turistiche che faranno conoscere meglio alcuni luoghi di grande interesse antropologico, culturale e paesaggistico. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria.A seguito di avviso pubblico degli uffici comunali, la Asd Freedom Cycling Team si occuperà degli aspetti organizzativi. L'organizzazione garantisce servizio di assistenza tecnica e medica e sacca con acqua e frutta.Per le modalità di iscrizione rivolgersi al numero 333 8321079 (anche whatsapp).