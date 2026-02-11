Orme Bike
Altri sport

Orme Bike: presentato il programma di attività

Fra gare, trail e ciclo-escursioni

Altamura - mercoledì 11 febbraio 2026 18.03 Comunicato Stampa
Domenica, nel Liber Hub di Altamura, si è tenuta la presentazione del calendario ufficiale delle attività della Asd Ormebike, storica associazione ciclistica che da oltre 20 anni promuove lo sport, il territorio e la passione per le due ruote. In un clima di grande partecipazione e rinnovato entusiasmo, il presidente di Ormebike, Donato Manfredi, ha fatto gli onori di casa, ringraziando i vecchi e i nuovi iscritti, presentando il nuovo Direttivo e omaggiando i rappresentanti delle associazioni sportive con cui Ormebike collabora attivamente da anni, costruendo una rete basata su amicizia, rispetto e condivisione dei valori sportivi.

Quest'anno è previsto un calendario ricco di appuntamenti pensati per ogni tipo di ciclista, perché la bicicletta non è solo sport, ma anche libertà, scoperta e poesia in movimento. Si parte dal gruppo Race MTB, la sezione agonistica dell'associazione, dedicata a chi ama la competizione e vuole far scorrere le ruote grasse sui circuiti di gara pugliesi e delle regioni limitrofe. Un settore che rappresenta l'anima più grintosa di Ormebike, dove fatica e determinazione si trasformano in soddisfazioni condivise.

Spazio poi ai trail, le cicloescursioni tra le colline dell'Alta Murgia e la vicina Basilicata: percorsi ricchi di fascino e bellezza che toccano luoghi simbolo come Castel del Monte, il Garagnone, il Pollino e i Sassi di Matera. Pedalate dove il tempo rallenta, il respiro si fonde con il paesaggio e ogni salita diventa un viaggio interiore oltre che geografico.

Grande attenzione sarà rivolta anche ai più piccoli: il gruppo Junior sarà guidato dal veterano del ciclismo Nicola Ceglie, maestro di mountain bike, che insieme ai tecnici Ormebike accompagnerà i ragazzi in un percorso di crescita sportiva ed educativa. Perché insegnare ciclismo significa trasmettere equilibrio, rispetto e il coraggio di guardare sempre avanti, proprio come si fa su una bici.

A concludere, l'ampio programma su strada coordinato da Francesco Viscanti e Andrea De Bernardis, con appuntamenti di grande richiamo come Strade Bianche, 9 Colli Lucani, Sellaronda Bike Day e l'ormai consolidata Coast to Coast, la ciclopedalata europea per la Salute dei Reni promossa dal Prof. Tino Gesualdo. Eventi che uniscono sport, solidarietà e quel senso di libertà assoluta che solo il ciclismo sa regalare, quando la strada scorre sotto le ruote e i pensieri diventano leggeri come il vento.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto agli sponsor Debernardis Srl ed Euro Impianti 2000, il cui sostegno rappresenta un aiuto concreto e fondamentale per la realizzazione delle numerose attività in programma durante l'anno sportivo.

La serata si è poi conclusa in un clima di autentica convivialità: un ricco buffet ha riunito soci, atleti e ospiti in un momento di condivisione semplice e sincera, fatto di sorrisi, racconti di pedalate passate e sogni di nuove strade da percorrere insieme. Perché in Ormebike, prima ancora delle gare e dei chilometri, contano le persone e le emozioni che nascono pedalando fianco a fianco.
  • Bici - Bicicletta
