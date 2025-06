Ciclo-pedalata per la salute dei reni e per la pace

Per il terzo anno la Società Europea di Nefrologia (Era), allo scopo di sensibilizzare la popolazione sulla importanza delle malattie renali e promuovere la ricerca in questo campo, ha ideato una iniziativa denominata: "Coast-to-Coast Challenge", attraversare l'Europa per sostenere la salute dei reni e la pace. È un progetto imperniato su una ciclo-pedalata, no stop, di circa 500 km da percorrere, in contemporanea in diversi paesi europei.La ciclo-pedalata italiana, coordinata dalla Società Italiana di Nefrologia (SIN) e dalla Fondazione Italiana del Rene (FIR), intende mettere idealmente in collegamento i due mari, il Tirreno e l' Adriatico, attraversando molti centri storici, palcoscenici ideali per momenti di riflessione e di approfondimento sulla necessità del sostegno alla ricerca per sconfiggere molte e severe patologie renali. Nel corso della manifestazione sono previsti collegamenti con webcam tra i cicloamatori italiani e olandesi, mentre l'intero tragitto sarà coperto con staffette di ciclisti, in modo da dividere la fatica, moltiplicando il numero dei partecipanti. La partecipazione è gratuita ed è possibile aggregarsi al gruppo in corsa.Quest'anno la manifestazione si tiene il 28 giugno, con la tappa Paestum - Matera, e il 29 giugno con la tappa Altamura-Giovinazzo. Duplice l'appuntamento ad Altamura, con il coordinamento del professore Loreto Gesualdo.Sabato 28 giugno, in piazza Matteotti, a partire dalle ore 18.30 sono in programma una conversazione sul cibo, per parlare di dieta mediterranea, e l'esposizione di stand su cibi e sulla salute. A seguire dimostrazioni di cucina con Antonella Ricci, Vinod Sookar e Donato Calvi e un concerto.Domenica, alle ore 7, raduno dei partecipanti in piazza Matteotti per la partenza della tappa in direzione Giovinazzo dove la manifestazione si concluderà intorno alle 13.(foto di archivio)