Salute e corretti stili di vita nella ciclopedalata

Salute. Corretta alimentazione. Cultura della donazione. Tanti i significati e i valori promossi nell'iniziativa internazionale "Coast-to-Coast Challenge", la ciclo-pedalata per la salute dei reni e per la pace. L'Amministrazione comunale ha sostenuto l'iniziativa proposta dall'associazione "Io Dono – Biking for Healthy Life", con il patrocinio della Società Europea di Nefrologia (ERA) e il coordinamento della Società Italiana di Nefrologia (SIN) e della Fondazione Italiana del Rene (FIR).Sabato piazza Matteotti ha ospitato un focus scientifico sulla dieta mediterranea e sui corretti stili di vita, coordinato dal professor Loreto Gesualdo, ordinario di Nefrologia dell'Università degli studi di Bari. Presenti le associazioni che promuovono la cultura della donazione di organi, cellule e tessuti di sensibilizzare sul tema. Inoltre in allestimenti espositivi hanno fatto bella mostra i prodotti agroalimentari locali che sono stati anche degustati nelle preparazioni degli chef Donato Calvi, Antonella Ricci e Vinod Sookar. Serata conclusa con l'animazione musicale della band Radiazioni.Domenica, in collaborazione con OrmeBike, da Altamura è partito il gruppo di ciclisti che ha poi raggiunto Giovinazzo per la conclusione della ciclopedalata, iniziata il giorno prima da Paestum, con testimone raccolto a Matera. Ha pedalato anche il colonnello dell'Esercito Carlo Calcagni, grande esempio di attaccamento alla vita e allo sport."Sono stati due giorni molto intensi - dichiara il sindaco Vitantonio Petronella - in cui autorevoli relatori hanno spiegato sul piano scientifico l'importanza dei corretti stili di vita e nutrizionali e abbiamo ascoltato preziose testimonianze di vita. L'intera giunta comunale ha sostenuto questa manifestazione perché è nostro compito anche informare, sensibilizzare la comunità ad una maggiore attenzione al benessere. Grazie a tutti i partecipanti, alle associazioni, ai ciclisti e agli atleti per il contributo fornito e per la sensibilità ai temi proposti - aggiunge il sindaco - e ringrazio, inoltre, le consigliere comunali Tania Dibenedetto, Maria Adorante e Lea Martimucci per la competenza dimostrata e per la partecipazione attiva".