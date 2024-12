Gral Medical Center: un'eccellenza per la salute e il benessere

offerta sanitaria su misura;

Salute e benessere. Un binomio racchiuso in una parola: Gral. Gral Medical Center è la nuova realtà di eccellenza, al servizio del territorio. Con sede ad Altamura, è il nuovo polo diagnostico e di fisioterapia, nato dall'impegno congiunto di professionisti e tecnici del settore medico che hanno investito le proprie competenze, conoscenze e passioni per fornire una proposta integrata di diagnosi e cura.La struttura eroga servizi di alto livello, prestazioni terapeutiche personalizzate e una vasta gamma di offerte sanitarie, combinando know-how professionali, tecnologia all'avanguardia e una prospettiva centrata sul paziente.Punti di forza:Gral Medical fornisce servizi di diagnostica per immagini, consultazioni cliniche, recupero e riabilitazione funzionale, diagnosi avanzate e personalizzate. Massimo impegno nel fornire cure complete e mirate, abbracciando non solo la gestione delle condizioni mediche, ma anche il potenziamento del benessere complessivo.Il centro è dotato di apparecchiature di diagnostica per immagini, come la risonanza magnetica di ultima generazione, macchinari innovativi come la criosauna (per trattamenti avanzati per il benessere e la performance sportiva e atletica) e le onde d'urto focali ed eroga un servizio di alto livello e trattamenti fisioterapici all'avanguardia.In un ambiente molto confortevole e accogliente, è disponibile un team altamente specializzato, composto da medici esperti e qualificati in radiologia e fisioterapia, che collabora sinergicamente, con competenze avanzate e tecnologie di ultima generazione per rispondere tempestivamente e in modo efficiente per la prevenzione, la diagnosi e la terapia.Gral Medical Center è la risposta più appropriata per le esigenze di salute e benessere. Nella struttura si eseguono:Per consultare le prestazioni fornite nel Centro:www.gralmedical.it/Per informazioni o per prenotare, anche con messaggio whatsapp:📞+39 080 2223434✉️info@gralmedical.itSede ad Altamura in Via Bari nr. 110 Int. 20.Prenotazioni e ritiro referti anche on line.