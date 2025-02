Malattie renali: attività di prevenzione e informazione dell'Aned

Come ormai consolidato dalla istituzione della prima Giornata Mondiale del rene (09.03.2006), l'ANED - associazione nazionale emodializzati e trapiantati di Altamura insieme ai volontari, all'unità operativa di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale della Murgia, aderisce a tale Giornata, eseguendo gratuitamente un monitoraggio (screening) delle malattie urinarie, con il controllo della pressione, le analisi delle urine e la immediata consulenza medica. Tale controllo, è rivolto a tutti i cittadini, ma in particolar modo ai giovani mediante le scuole.Il programma di quest'anno, patrocinato dal Comune di Altamura, dall'Asl Bari, dal 7° Reggimento Bersaglieri di stanza ad Altamura, prevede diverse iniziative, alcune già realizzate:- 18 febbraio 2025, giornata di informazione e formazione rivolta ai ragazzi del 5° anno Liceo Scientifico e Linguistico di Altamura - coordinati dalla dirigente Sabina Piscopo e dalla docente Paola Digesù - che è stata tenuta da Gino Pallotta, responsabile della unità di Nefrologia dell'Ospedale "Perinei", da Rosa Colagiacomo e Tonino Santoro, responsabili ANED;- il 20 e il 21 febbraio 2025, per oltre 120 studenti del Liceo Federico II di Altamura è stato effettuato lo screening delle malattie urinarie con la presenza di operatori sanitari (3 medici, 4 infermieri) dell'Unità di Nefrologia, 1 biologa volontaria ANED, responsabili e volontari ANED.Il programma proseguirà, il giorno 11 Marzo 2025: l'ANED consegnerà alla Asl Bari, per le unità operativa di Nefrologia e dialisi dell'Ospedale di Altamura e di Grumo, 4 Pedalieri per letti di dialisi, affinché i pazienti dializzati possano effettuare attività fisica durante la seduta dialitica. Il programma dell'ANED si concluderà il 13 marzo in via Ottavio Serena (di fronte all'istituto "Simone Viti Maino") con il monitoraggio gratuito dei cittadini che vorranno sottoporsi, sia la mattina che il pomeriggio. Parteciperanno anche i militari del 7° Reggimento Bersaglieri.