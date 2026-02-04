Pubbliredazionale
Liceo Scientifico e Linguistico Federico II di Svevia: è la scelta giusta!
Una ricca offerta formativa. Venerdì 6 febbraio ultimo "open day"
Altamura - mercoledì 4 febbraio 2026 21.15
Il Liceo Scientifico e Linguistico Statale "Federico II di Svevia" di Altamura ha alle spalle una lunga e solida tradizione e ha formato generazioni di professionisti in tutti i campi. Propone due indirizzi, il liceo scientifico ed il liceo linguistico. Entrambi offrono anche numerose possibilità di potenziamento in varie discipline, per venire incontro alle inclinazioni di tutti gli studenti e coltivare i talenti che sono in ciascuno di noi.
Nel suo complesso, l'offerta formativa del Liceo "Federico II di Svevia" è costruita per fornire le più ampie possibilità di scelta e di acquisire le competenze necessarie per i successivi percorsi universitari e, inoltre, garantisce le conoscenze adeguate per il superamento dei test universitari e il conseguimento delle certificazioni linguistiche. Il percorso di studio si sviluppa nei cinque anni in un "ecosistema" multi-linguistico e con programmi scolastici e percorsi formativi ben orientati al mondo universitario e del lavoro. Alle lezioni in aula si uniscono esperienze didattiche all'estero, i gemellaggi della Settimana internazionale dei giovani e dell'Erasmus+, il Laboratorio teatrale, educazione all'aperto nel "Bosco della pace", web-radio e podcast; l'apertura al territorio; ecc. Numerosi progetti che garantiscono la formazione, in un ambiente scolastico stimolante per la socialità, la relazione, il lavoro individuale o di gruppo.
Linguistico: presenta l'indirizzo di ordinamento e offre anche la possibilità di arricchire il piano di studi con il potenziamento in Diritto ed economia internazionale. Si presenta come un indirizzo di studi particolarmente versatile e dinamico anche grazie alla presenza dei docenti di conversazione madrelingua, attivi in orario curriculare, in compresenza con i docenti di lingue straniere e per tutte le lingue presenti nel Piano di Studi.
Scientifico: presenta l'indirizzo di ordinamento e propone opzioni che potenziano le discipline scientifiche, artistiche e giuridiche. Già da anni è attivato un corso di potenziamento di Biologia con curvatura biomedica, che può vantare una consolidata collaborazione con la ASL Bari e con l'ospedale "Fabio Perinei" di Altamura. Negli ultimi due anni scolastici si è aggiunto anche un corso di potenziamento di Fisica e Scienze con curvatura nell'ambito delle Biotecnologie, grazie alla collaborazione con prestigiose aziende pubbliche e private e si avvale di spazi laboratoriali innovativi.
Inoltre, la nostra è stata la prima scuola secondaria di secondo grado ad attivare ad Altamura un corso Cambridge IGCSE (International General Certificate Secondary Education), la certificazione internazionale più conosciuta al mondo per studenti, e può contare su un gruppo di docenti già formati ed esperti in questo campo.
A ciò si aggiungono i tradizionali corsi di potenziamento in: Scienze; Fisica; Diritto ed economia.
Venerdì 6 febbraio, dalle 16:30 alle 18:30, la scuola sarà aperta alle famiglie per informazioni sull'offerta formativa a.s. 2026-2027 e con vari laboratori. Genitori e studenti potranno incontrare la Dirigente Scolastica, prof.ssa Sabina Piscopo, e i docenti. Anche la segreteria sarà aperta per supporto e informazioni.
L'offerta formativa completa è descritta sul nostro sito Internet
e sui nostri canali:
Facebook
Instagram
Podcast: su Spreaker.
Iscrizioni anno scolastico 2026-2027: Le domande online devono essere inoltrate sulla piattaforma Unica entro le ore 20 del 14 febbraio 2026. La nostra segreteria è a disposizione per assistenza, in sede: per contatti 080.3147357.
Nel suo complesso, l'offerta formativa del Liceo "Federico II di Svevia" è costruita per fornire le più ampie possibilità di scelta e di acquisire le competenze necessarie per i successivi percorsi universitari e, inoltre, garantisce le conoscenze adeguate per il superamento dei test universitari e il conseguimento delle certificazioni linguistiche. Il percorso di studio si sviluppa nei cinque anni in un "ecosistema" multi-linguistico e con programmi scolastici e percorsi formativi ben orientati al mondo universitario e del lavoro. Alle lezioni in aula si uniscono esperienze didattiche all'estero, i gemellaggi della Settimana internazionale dei giovani e dell'Erasmus+, il Laboratorio teatrale, educazione all'aperto nel "Bosco della pace", web-radio e podcast; l'apertura al territorio; ecc. Numerosi progetti che garantiscono la formazione, in un ambiente scolastico stimolante per la socialità, la relazione, il lavoro individuale o di gruppo.
Linguistico: presenta l'indirizzo di ordinamento e offre anche la possibilità di arricchire il piano di studi con il potenziamento in Diritto ed economia internazionale. Si presenta come un indirizzo di studi particolarmente versatile e dinamico anche grazie alla presenza dei docenti di conversazione madrelingua, attivi in orario curriculare, in compresenza con i docenti di lingue straniere e per tutte le lingue presenti nel Piano di Studi.
Scientifico: presenta l'indirizzo di ordinamento e propone opzioni che potenziano le discipline scientifiche, artistiche e giuridiche. Già da anni è attivato un corso di potenziamento di Biologia con curvatura biomedica, che può vantare una consolidata collaborazione con la ASL Bari e con l'ospedale "Fabio Perinei" di Altamura. Negli ultimi due anni scolastici si è aggiunto anche un corso di potenziamento di Fisica e Scienze con curvatura nell'ambito delle Biotecnologie, grazie alla collaborazione con prestigiose aziende pubbliche e private e si avvale di spazi laboratoriali innovativi.
Inoltre, la nostra è stata la prima scuola secondaria di secondo grado ad attivare ad Altamura un corso Cambridge IGCSE (International General Certificate Secondary Education), la certificazione internazionale più conosciuta al mondo per studenti, e può contare su un gruppo di docenti già formati ed esperti in questo campo.
A ciò si aggiungono i tradizionali corsi di potenziamento in: Scienze; Fisica; Diritto ed economia.
Venerdì 6 febbraio, dalle 16:30 alle 18:30, la scuola sarà aperta alle famiglie per informazioni sull'offerta formativa a.s. 2026-2027 e con vari laboratori. Genitori e studenti potranno incontrare la Dirigente Scolastica, prof.ssa Sabina Piscopo, e i docenti. Anche la segreteria sarà aperta per supporto e informazioni.
L'offerta formativa completa è descritta sul nostro sito Internet
e sui nostri canali:
Podcast: su Spreaker.
Iscrizioni anno scolastico 2026-2027: Le domande online devono essere inoltrate sulla piattaforma Unica entro le ore 20 del 14 febbraio 2026. La nostra segreteria è a disposizione per assistenza, in sede: per contatti 080.3147357.