Discipline Stem e certificazioni linguistiche: i progetti del Liceo Federico II

7 foto Liceo Federico II

Un ampio e articolato progetto per sviluppare le competenze degli studenti nell'ambito delle discipline STEM e multilinguistiche. E, di pari passo, un'azione progettuale mirata grazie alla quale promuovere le competenze dei docenti nel campo delle conoscenze linguistiche. Sono questi gli importanti obiettivi realizzati dal Liceo scientifico e linguistico "Federico II di Svevia" di Altamura grazie ai fondi della linea di investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" della missione 4, componente 1 del PNRR, assegnati alle scuole con il decreto ministeriale n. 65 del 2023.Grazie ad un investimento pari a 111.515,23 euro, il liceo Federico ha potuto declinare, attraverso una serie di percorsi accuratamente articolati, tutta la propria progettualità costruita in decenni di esperienza e approfondimenti nelle discipline scientifiche e in quelle linguistiche offrendo a studenti e docenti preziose opportunità formative che ben sviluppano la tradizionale identità della scuola. L'ambizioso progetto si articola in due macroaree principali, corrispondenti ad altrettante linee del finanziamento.La linea A copre la parte principale del finanziamento, con un importo complessivo pari a 98.798,96 euro, ed è destinata agli studenti. In questo ambito sono stati realizzati 16 percorsi didattici sulle, 10 percorsi di tutoraggio e orientamento nell'ambito delle discipline scientifiche anche con il coinvolgimento delle famiglie, 6 percorsi formativi di multilinguismo, di cui 5 dedicati alla preparazione finalizzata al conseguimento di certificazioni linguistiche secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) in Inglese (tre corsi), spagnolo (un corso) e tedesco (un corso), ed uno finalizzato al potenziamento della metodologia CLIL in ambito scientifico e in lingua inglese.La linea B, per un totale finanziato pari a 12.716,27 euro, è destinata ai docenti e vede la realizzazione di due percorsi formativi per la preparazione al conseguimento dellesecondo il QCER e un percorso per il potenziamento della metodologia CLIL (content language integrated learning), che prevede l'insegnamento di contenuti in lingua straniera.Entrambe le linee possono contare sul coordinamento di appositi gruppi di lavoro. Per i corsi destinati agli studenti nell'ambito delle discipline STEM, il liceo Federico ha deciso di puntare sulle attività e sugli ambienti che storicamente caratterizzano il Liceo. I corsi di "Orto botanico e sistematica vegetale", articolati in due differenti edizioni, quello di "Raccolta dati meteorologici e cambiamenti climatici" e "Outdoor - Bosco Vivo" valorizzano la vocazione scientifica della scuola, dotata da anni di un pregevole erbario, nonché di uno spazio laboratoriale esterno, denominato "", che rappresenta un vasto campionario delle specie arboree e vegetali murgiane, oltre ad essere un'area attrezzata per la didattica "outdoor".I quattro"Biomed-lab" hanno consentito di potenziare ulteriormente le competenze degli studenti sul fronte della biologia, mentre i laboratori "Bio-tecnologie" ed "Experimental Chemistry", sviluppano al meglio le potenzialità degli studenti offrendo, rispettivamente, uno sguardo significativo e documentato sul tema dello sviluppo sostenibile e sulla chimica con un approccio anche in lingua inglese.Il percorso "Lauree scientifiche - EEE" ha consentito di approfondire la disciplina della fisica offrendo uno sguardo sul tema dell'origine dei raggi cosmici, collegandosi alla tradizionale attività di ricerca condotta dal centro Fermi in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare".I percorsi "Scacchi e logica" e "Olimpiadi di matematica e fisica" sviluppano invece, rispettivamente, la disciplina scacchistica e quelle della matematica e della fisica con un approccio che tiene conto anche della dimensione agonistica, intesa quale sana competizione finalizzata al miglioramento di ciascuno.L'approccio alle tecnologie e all'uso critico dell'intelligenza artificiale è stato invece garantito dai percorsi formativi "Intelligenza artificiale e Digital Humanities: The Brain", "Archeologia e scienza: l'Uomo di Altamura" e "Videomaker in azione"."L'investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" sviluppa due obiettivi, quello di promuovere nei curricula scolastici l'integrazione di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziare le competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti", chiarisce la Dirigente scolastica, Sabina Piscopo. "Si tratta di due obiettivi che sono naturalmente connaturati rispetto al nostro Liceo in quanto ne interpretano pienamente la vocazione scientifica e quella linguistica. Per questo, la nostra progettazione è stata realizzata con grande attenzione puntando a valorizzare le attività tradizionali della scuola, sviluppandole e potenziandole ulteriormente attraverso un attento utilizzo del finanziamento. Ciò ha permesso un reale accrescimento delle competenze dei nostri studenti e dei nostri docenti e per questo esprimiamo grande soddisfazione".Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi "Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)"Titolo progetto: "Competenze STEM e multilinguistiche"Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32479Codice CUP: D74D23002830006