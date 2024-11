Domani (sabato 9 novembre 2024), alle ore 9.00, nel Liceo Federico II di Svevia Altamura, il gruppo di associazioni "Una Tante Squadre per la vita" composto da Avis, Fidas, Aido, Admo, Aned, Amaram Aps, Autism Friendly Altamura Aps, organizza un incontro sul tema "Anoressia e Bulimia in ambito giovanile. Come comportarsi?". Intervengono medici ed esperti. L'iniziativa si svolge in collaborazione con il Liceo.Partecipano la dirigente scolastica Sabina Piscopo, insieme ad alunni e docenti; Irene Cornacchia, neuro-biologa-nutrizionista della Società italiana di PsicoNeuroBiologia (SIPNB); Giuseppina Viola, medico psichiatra psicoterapeuta. responsabile del Day Hospital per i Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione, UOC 'Psichiatria Universitaria' Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari; Paola Santese, medico in formazione specialistica, UOC Psichiatria Universitaria, Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari; Bartolomeo Giorgio, psichiatra psicoterapeuta, Direttore Unità Operativa Dipartimentale Disturbi del Comportamento Alimentare della Asl Ba, con sede ad Altamura. Modera il giornalista Michele Denora.Durante l'incontro viene proiettato il cortometraggio "Con lo sguardo verso il cielo", con la regia di Nunzio Depalma, che affronta proprio il tema dell'anoressia.