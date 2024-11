Incontri, riflessioni e spettacoli contro la violenza sulle donne

Il Comune di Altamura propone e organizza la 7ª edizione della "Settimana delle scarpette rosse". Il calendario, che va ben oltre la durata di una settimana, prevede incontri, spettacoli, eventi e appuntamenti, per riflettere sui temi della violenza contro le donne e della violenza in tutte le sue forme, secondo il tema "lo voglio vivere".Il Sindaco Vitantonio Petronella, la Vice Sindaca e Assessora ai Servizi Sociali e alle Pari Opportunità Angela Miglionico e il Presidente della Commissione Pari Opportunità Luca Genco invitano i cittadini a partecipare, dando il proprio contributo di conoscenza e riflessione. Il programma culmina nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, per concludersi il 15 dicembre.La redazione del programma ha visto la collaborazione con le associazioni, con il terzo settore e il volontariato, con il centro antiviolenza, con le associazioni di categoria, con il mondo della scuola; tutte realtà che hanno voluto dare spazio alle numerose sensibilità sul tema, con la loro preziosa attività e gli spunti offerti.