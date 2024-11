Una camminata simbolica contro la violenza alle donne

Oggi ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Sono numerosi gli appuntamenti che si sono svolti e si stanno tenendo ad Altamura con il programma "Scarpette rosse 2024" Oltre al programma "Scarpette rosse", oggi è in programma anche una "Camminata Simbolica Contro la Violenza" organizzata dall'Associazione "A.P.S. Vivere la Vita E.T.S.", in collaborazione con il progetto regionale "Allenati contro la violenza". L'incontro è previsto alle 19:00 in Piazza Unità d'Italia. Alle 20.00 partirà la a camminata simbolica che si snoderà lungo il Corso Vittorio Emanuele II, per poi proseguire in Via Silvio Pellico e concludersi in Via Massimo D'Azeglio alle ore 21:00 (presso Hostarì). Durante l'incontro, sono previste iniziative a sorpresa per le donne partecipanti, con l'obiettivo di creare un'atmosfera di supporto e di celebrazione della resilienza femminile.Il progetto "Allenati contro la violenza", promosso dall'Associazione "Vivere la Vita", mira a promuovere l'inclusione e la salute attraverso lo sport tra donne, persone in terza età e persone con disabilità, e coinvolge atleti e professionisti per promuovere l'attività fisica come mezzo di empowerment e benessere per donne e non solo.