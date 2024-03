Libere di vivere: proiezione per le scuole e convegno

L'associazione Pari opportunità nelle professioni, in collaborazione con Global Thinking Foundation, ha organizzato oggi due proiezioni del docu-film "Libere... di vivere", al multicinema teatro Mangiatordi. La manifestazione rientra nel Mese delle pari opportunità 2024.Questa mattina incontro con le scuole (Ites Francesco Maria Genco; Istituto professionale Denora Lorusso; Istituto tecnico tecnologico Nervi Galilei). Nel pomeriggio dibattito a più voci."Libere di… VIVERE", scritto e diretto da Antonio Silvestre e prodotto da Mario Tani per MAC film, nasce da un'idea di Claudia Segre, Presidente Global Thinking Foundation, per diffondere la conoscenza della violenza economica di genere e le sue conseguenze devastanti, attraverso testimonianze reali di donne vittime di questo tipo di abusi. È il primo docufilm che affronta questo fenomeno esteso, sottile e ancora poco noto, trae origine (e titolo) dalla mostra-rassegna del fumetto e dell'arte disegnata itinerante, che in tre anni ha coinvolto più di 5.000 visitatori in 35 tappe, ed oltre 75.000 partecipanti digitali.Mescolando interviste reali a storie cinematografiche, interpretate dalle attrici protagoniste Stefania Pascali e Giulia Cappelletti, il regista Antonio Silvestre porta avanti oltre un'ora di racconto coraggioso ed emotivamente coinvolgente, supportato dalla sapiente fotografia di Nicola Saraval, dal montaggio ritmico di Daniele Tullio e dalle straordinarie musiche del Maestro Matteo Sartini. A fare da metafora alla narrazione, infine, c'è il tango, il ballo per eccellenza, rappresentato nelle coreografie di Laura Borromeo, con Tabata Caldironi e Julio Alvarez, e sulle note della Hyperion Ensemble.