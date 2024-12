Nella caserma dei Carabinieri una stanza per audizioni protette

Nella caserma dei Carabinieri di Altamura, questa mattina è stata inaugurata una sala per audizioni protette delle vittime di violenza, grazie alla collaborazione tra Club Soroptimist di Bari, Club Inner Wheel di Altamura e il Comando provinciale dell'Arma di Bari. Tra le varie autorità presenti, anche il prefetto Francesco Russo. Il protocollo, denominato "Una stanza tutta per sé" (dal nome da un famoso saggio della scrittrice inglese Virginia Woolf), ha l'obiettivo di realizzare appositi locali, quale strumento di sostegno per donne vittime di violenza nei difficilissimi momenti in cui devono, rivivendone il trauma, denunciare l'episodio.Il tema della tutela delle vittime di violenza di genere rappresenta un settore strategico nell'ambito delle politiche di prevenzione e contrasto poste in essere dall'Arma dei Carabinieri. In tale ottica, in virtù di un Protocollo di Intesa tra il Ministero della Difesa e il Ministero per le Pari Opportunità, cui è seguita una Convenzione di attuazione tra il Dipartimento per le Pari Opportunità e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, è stata istituita la Sezione Atti Persecutori, collocata nell'ambito del Reparto Analisi Criminologiche del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, che ha, tra l'altro, il compito di concorrere alla formazione ed aggiornamento professionale dei militari dell'Arma di ogni ordine e grado, in tema di reati connessi con la violenza di genere.La stanza dedicata alle audizioni protette, inaugurata oggi, è totalmente attrezzata, dotata di impianto di videoregistrazione e destinata all'accoglienza ed ascolto delle vittime di violenza e di minori. Una stanza pensata per comunicare serenità e facilitare psicologicamente l'audizione nel difficile percorso di liberazione, un ambiente protetto per assicurare alle donne vittime di violenza riservatezza e protezione nel complicato e sofferto momento della denuncia.La prima "stanza tutta per sé" fu realizzata dal "Soroptmist International" a Torino nel 2014, presso la Caserma dei Carabinieri di Mirafiori: oggi sono oltre 190 (oltre 150 presso i Comandi dell'Arma dei Carabinieri) le stanze realizzate in tutta Italia, grazie al determinante sostegno economico dei vari Club del Soroptimist d'Italia al quale, in questa occasione, si aggiunge l'importante contributo di Inner Wheel International.In provincia di Bari, le aule per le audizioni protette sono state realizzate a Bari e Altamura.