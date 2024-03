Settimana internazionale, gli incontri del Liceo Federico II di Svevia

Uno degli eventi caratterizzanti della didattica del Liceo Federico II di Svevia è la "Settimana internazionale dei giovani" che quest'anno, per la 25esima edizione, ha per tema "Il mondo che verrà". L'evento vero e proprio si terrà dal 15 al 20 aprile 2024, ed è tradizionalmente incentrato sugli scambi internazionali e sui gemellaggi con docenti e studenti provenienti da diversi Paesi.Quest'anno il tema prescelto è "Il mondo che verrà: dal passato al futuro", attraverso il quale si riflette sulle grandi sfide, ma anche sulle numerose incertezze, poste da cambiamenti epocali quali l'intelligenza artificiale e i cambiamenti climatici, passando attraverso la necessità di tutelare il territorio. Da quest'ultimo punto di vista, un'attenzione particolare sarà offerta dalla riflessione su una scoperta straordinaria avvenuta trent'anni fa, l'uomo di Altamura, scheletro di Neanderthal completo risalente ad un periodo di circa 150 mila anni fa.La Settimana internazionale viene preceduta, come ogni anno, da una serie di incontri tematici di approfondimento con esperti che dialogano con gli studenti, i docenti e la comunità scolastica tutta sul tema dell'anno. Tutti gli incontri sono programmati nella biblioteca "Tommaso Fiore" del Liceo.Giovedì 22 febbraio hanno inaugurato i lavori Giacinto Fiore e Pasquale Viscanti, divulgatori di Intelligenza Artificiale, attraverso l'incontro "A lezione con l'intelligenza artificiale". Grande interesse e coinvolgimento degli studenti partecipanti.Martedì 5 marzo, alle 10:15, sarà la volta di Michele Conenna, tecnico meteorologo ed esperto meteo per TeleNorba, il quale parlerà di "Cambiamenti climatici e previsioni del tempo".Lo stesso tema sarà approfondito mercoledì 13 marzo alle 16:30 dai ricercatori dell'Istituto di Metodologie per l'analisi ambientale del CNR di Potenza Lucia Mona, Donato Summa e Carmela Cornacchia nell'incontro dal titolo "Rilevazione dei dati atmosferici e cambiamenti climatici".Venerdì 5 aprile alle 16:30 sarà la volta di Giovanni Ragone, del Centro Altamurano di Ricerche Speleologiche (CARS), e Damiana Santoro, archeologa, i quali dialogheranno sul tema "l'Uomo di Altamura: trent'anni dalla scoperta".Infine, martedì 9 aprile alle 16:30 Vito Incampo, Direttore del Centro Salute Mentale di Matera, e Lucia Vignola, Psicologa e psicoterapeuta della comunità "Fratello sole", affronteranno il tema "Nativi digitali: le nuove dipendenze sociali e digitali"."Nello scorso anno scolastico ci siamo inchinati alla grandezza incommensurabile del cosmo con il tema "Silenzio... parla l'universo" - spiega la dirigente scolastica Sabina Piscopo - quest'anno gli ospiti e i relatori raccontano alla nostra comunità scolastica le nuove sfide e i modi in cui cambierà la quotidianità, anzi sta già mutando. L'intera comunità scolastica partecipa alle iniziative". Gli eventi e il programma sono a cura della docente referente Elisabetta Falagario e di un folto team formato da docenti e personale amministrativo e tecnico.La vocazione internazionale e multi-linguistica del Liceo "Federico II di Svevia" acquisisce un'importante certificazione: all'istituto scolastico altamurano è stato riconosciuto l'accreditamento nel programma europeo Erasmus+. Ciò, grazie alla progettualità didattica del Liceo che vede nel corso dell'anno scolastico un ampio programma di mobilità giovanile, di progetti ed esperienze di gemellaggio. Con soddisfazione ne ha dato comunicazione la stessa dirigente scolastica.