Liceo scientifico e Asl Bari, si rinnova il percorso di orientamento

Liceali nell'Ospedale della Murgia per lezioni frontali e tirocini nel Laboratorio Analisi. L'ospedale "Fabio Perinei" anche quest'anno apre le porte ai giovanissimi studenti, aspiranti futuri biologi e medici, attraverso il progetto "Oltre la cellula. Alla scoperta del corpo umano".Si tratta del nuovo Percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) dedicato agli allievi dell'indirizzo di biologia con curvatura biomedica del Liceo Scientifico "Federico II di Svevia" di Altamura, frutto di una convenzione triennale tra la scuola e la Asl Bari, firmata dalla dirigente scolastica Sabina Piscopo e dal direttore generale dell'azienda sanitaria Antonio Sanguedolce; e attuato con la supervisione della direttrice medica di presidio Annalisa Altomare.A guidare i ragazzi nel percorso le figure del tutor interno e del tutor esterno, rispettivamente il docente Michele Ventura, per l'Istituzione scolastica, e Giovanni Dirienzo, dirigente responsabile dell'unità di Patologia Clinica dell'ospedale della Murgia.Domani, venerdì 24 febbraio, è in programma il primo appuntamento con una lezione frontale (dalle 8:30 alle 12:30) tenuta dai medici ospedalieri della unità operativa di Patologia Clinica su argomenti di Endocrinologia, Ematologia e di Diagnostica di Laboratorio. Poi per i 26 studenti della 3^ M è previsto un fitto calendario per complessive 20 ore di lezione e 10 di laboratorio, con accesso in piccoli gruppi, che li impegnerà tra la fine di febbraio e il mese di marzo sino alla tappa conclusiva del 29 aprile, quando nella Biblioteca del Liceo saranno presentati i lavori dei ragazzi.