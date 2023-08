In Albania i funerali dello studente annegato a Gallipoli

Si sono tenuti in Albania i funerali di Anxhelo (Angelo) Cara, il 19enne morto domenica a Gallipoli, annegato in mare, nelle acque di Baia verde. Sulle cause sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri. A quanto pare, il ragazzo aveva aiutato una ragazza che era in difficoltà in mare ma poi è stato sopraffatto dalle onde e non è riuscito a tornare a riva. È stato soccorso ma era già morto quando è stato riportato sulla battigia. Vane le manovre rianimatorie del 118.Una tragedia, uno strazio. Morire in vacanza, durante un bagno in mare, nell'età più bella.Il ragazzo si era diplomato al Liceo Federico II di Svevia, conseguendo la maturità scientifica. All'università si era iscritto ad Ingegneria. Ora sui "social" scorrono i ricordi. Anche i suoi docenti e i compagni di classe gli hanno dato l'ultimo saluto, nella breve veglia della salma ad Altamura, in casa. Poi il trasferimento in Albania, terra amatissima dal ragazzo, per il rito funebre.La scuola gli ha tributato un messaggio di affetto: La comunità scolastica del Liceo Scientifico e Linguistico "Federico II di Svevia" di Altamura si stringe alla famiglia dello studente Anxhelo per la prematura e tragica scomparsa. La Dirigente Scolastica Prof.ssa Sabina Piscopo, a nome di tutto il personale della scuola, esprime profondo cordoglio e vicinanza ai genitori e ai familiari. Il ricordo di Anxhelo è vivo nell'affetto di tutta la nostra scuola.