Brigata Pinerolo: tappa ad Altamura del "Cammino della memoria"

Ha fatto tappa ad Altamura il "Cammino della memoria", iniziativa della Brigata "Pinerolo" dell'Esercito che sta tenendo degli incontri nelle scuole delle città dove sono presenti i propri reparti militari. La giornata si è aperta con un incontro nel Liceo Scientifico e Linguistico Statale Federico II di Svevia durante il quale gli studenti sono stati molto partecipi con letture e con il racconto di un internato militare italiano. Scopo dell'iniziativa della Brigata "Pinerolo" è l'approfondimento di alcune pagine di storia, legati al "Giorno della Memoria", istituito con la Legge n. 211 del 20 luglio 2000 "in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti".Nei giorni immediatamente successivi alla proclamazione dell'armistizio dell'Italia del'8 settembre 1943, molti soldati furono catturati, deportati nei campi di prigionia e classificati come IMI (Internati Militari Italiani). Il percorso storico di approfondimento didattico è stato curato dai docenti del Liceo. Sono intervenuti, inoltre, la dirigente scolastica Sabina Piscopo, il comandante della Brigata Pinerolo generale Paolo Sandri.Poi è seguita la deposizione di una corona di fiori alla statua dei caduti in piazza Zanardelli a cui hanno partecipato, inoltre, il comandante del distaccamento 7⁰ reggimento bersaglieri ten. col. Fabio Porcelli, il sub-commissario Nicola Fantetti e altre autorità civili, militari e religiose.