Il Liceo Scientifico e Linguistico Federico II di Svevia è la scelta giusta

Il Liceo Scientifico e Linguistico Statale "Federico II di Svevia" di Altamura ha alle spalle una lunga e solida tradizione e ha formato generazioni di professionisti in tutti i campi.Nel suo complesso, l'offerta formativa del Liceo "Federico II di Svevia" è costruita per fornire le più ampie possibilità di scelta e di acquisire le competenze necessarie per i successivie, inoltre, garantisce le conoscenze adeguate per ile il conseguimento delleIl percorso di studio si sviluppa nei cinque anni in un "ecosistema" multi-linguistico e con programmi scolastici e percorsi formativi ben orientati al mondo universitario e del lavoro. Alle lezioni in aula si uniscono esperienze didattiche all'estero, i gemellaggi della Settimana internazionale dei giovani, altre attività d'insegnamento, educazione all'aperto nel "Bosco della pace" che verrà reso fruibile con i fondi del PNRR. Insomma, in poche parole,Ilpresenta l'indirizzo di ordinamento e offre anche la possibilità di arricchire il piano di studi con il potenziamento in Diritto ed economia internazionale e con il potenziamento in Arti figurative e plastiche. Quest'ultimo sarà attivo a partire dall'anno scolastico 2024-2025 e rappresenta una novità assoluta per la città di Altamura.Lopresenta l'indirizzo di ordinamento e propone opzioni che potenziano le discipline scientifiche, artistiche e giuridiche. Già da anni ha attivato un corso di potenziamento di Biologia con curvatura biomedica, che può vantare una consolidata collaborazione con la ASL Bari e con l'ospedale "Fabio Perinei" di Altamura". Dall'anno scolastico 2024-2025, a questo si aggiunge anche un corso di potenziamento di Fisica e Scienze con curvatura nell'ambito delle Biotecnologie, il quale potrà contare sulla collaborazione con prestigiose aziende del territorio oltre che su spazi laboratoriali innovativi da realizzare grazie ai fondi del PNRR.Inoltre, la nostra è stata la prima scuola secondaria di secondo grado ad attivare ad Altamura un corso Cambridge IGCSE (International General Certificate Secondary Education), la certificazione internazionale più conosciuta al mondo per studenti, e può contare su un gruppo di docenti già formati ed esperti in questo campo.A ciò si aggiungono i tradizionali corsi di potenziamento di scienze e di fisica, il corso di potenziamento di Diritto ed economia e, dall'anno scolastico 2024-2025, il corso di potenziamento in Arti figurative e plastiche., dalle 10:00 alle 13:00, la scuola sarà aperta alle famiglie per informazioni sull'offerta formativa a.s. 2024-2025. Genitori e studenti potranno incontrare la Dirigente Scolastica, prof.ssa Sabina Piscopo, e i docenti. Anche la segreteria sarà aperta per supporto e informazioni.L'offerta formativa completa è descritta sul nostro sito Internet e sui nostri canali:I nostri podcast si possono ascoltare su Spreaker : Le domande online devono essere inoltrate sulla piattaforma Unica entro le ore 20 del 10 febbraio 2024 utilizzando le credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS. La nostra segreteria è a disposizione per assistenza, in sede: per contatti 080.3147357.