Scontro tra camion e auto a Jesce: morti due uomini

Tragico incidente stradale sulla strada provinciale 41, nell'area industriale di Jesce, in territorio di Matera. Nel pomeriggio, per cause da accertare, si è verificato lo scontro fra un'autovettura e il mezzo di una ditta di trasporti di Altamura.Due uomini hanno perso la vita. Entrambe le vittime erano a bordo dell'auto, una Dacia Duster. Secondo le prime informazioni, le vittime sono della provincia di Taranto.Ferito, invece, il conducente dell'autocarro e trasportato all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Le sue condizioni non destano preoccupazione.Sul posto Vigili del fuoco, 118 e forze dell'ordine.Seguiranno aggiornamenti