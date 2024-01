Sfonda guard rail con camion e finisce giù da strada, ferito 74enne

Un 74enne altamurano è rimasto ferito ieri in un incidente a Taranto mentre, per lavoro, stava guidando un mezzo pesante con un carico di medicinali. Per cause da accertare - s'ipotizza lo scoppio di uno pneumatico - il mezzo, mentre percorreva la strada statale 106 nel territorio di Taranto, in direzione Reggio Calabria, ha sfondato il guard rail di protezione precipitando per diversi metri sulla strada sottostante che porta al molo polisettoriale.Il ferito è stato estratto dal mezzo dai vigili del fuoco e poi trasportato dai sanitari del 118 in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata. Ha riportato lesioni ma, a quanto pare, non corre pericolo di vita. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento da parte della Polizia.Si spera che le sue condizioni possano migliorare. A primo impatto, la notizia ha stupito per l'età dell'uomo. A 74 anni ancora alla guida di mezzi pesanti per motivi di lavoro.