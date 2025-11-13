Ambulanza
Incidente in campagna, morto un uomo ad Altamura

La vittima è stata travolta dal mezzo agricolo

Altamura - giovedì 13 novembre 2025 22.28
Tragedia nelle campagne di Altamura, nei pressi dell'oasi di San Giovanni. Un agricoltore di 68 anni è morto in un incidente mentre era a bordo del suo mezzo agricolo che, per cause da accertare, si è ribaltato travolgendolo. Il fatto è avvenuto sulla strada comunale esterna Azzarelli.

L'uomo è morto sul colpo a causa dei politraumi da schiacciamento. Vano si è rivelato l'intervento del 118. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli ispettori del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spesal) della Asl di Bari.

