Incidente in campagna, morto un uomo ad Altamura

Tragedia nelle campagne di Altamura, nei pressi dell'oasi di San Giovanni. Un agricoltore di 68 anni è morto in un incidente mentre era a bordo del suo mezzo agricolo che, per cause da accertare, si è ribaltato travolgendolo. Il fatto è avvenuto sulla strada comunale esterna Azzarelli.L'uomo è morto sul colpo a causa dei politraumi da schiacciamento. Vano si è rivelato l'intervento del 118. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli ispettori del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spesal) della Asl di Bari.Seguono altre notizie