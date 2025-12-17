Incidenti stradali: la situazione in Puglia

In Puglia, nel 2024, si sono verificati 11.026 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 241 persone e il ferimento di altre 17.013. Lo rileva l'Istat nel report pubblicato ieri.Rispetto al 2023 aumentano in modo significativo, più di quanto si registri a livello nazionale, il numero degli incidenti (+12%) e quello dei feriti (+14%). In aumento anche il numero delle vittime (+3,9%), in controtendenza al lieve calo osservato a livello nazionale (-0,3%). Nel 2024 in Puglia, come è riportato nello studio, il maggior numero di incidenti (7.829, il 71% del totale) si è verificato sulle strade urbane, provocando 53 morti (il 22% del totale) e 11.394 feriti (67%).Rispetto all'anno precedente gli incidenti aumentano su tutte le tipologie di strada, ma l'incremento maggiore è registrato sulle autostrade (+32,8%), poi strade urbane (+12,2%). Dall'analisi del report si evince che nel periodo gennaio-aprile si sono registrati in Puglia 3.236 incidenti (il 29,3% del totale), mentre tra maggio e settembre, in coincidenza, spiegano dall'Istat, del periodo di maggiore mobilità per vacanze, ne sono stati rilevati 5.184 (il 47% di quelli avvenuti durante l'anno), in cui hanno subito lesioni 8.006 persone (47,1%) e 108 sono decedute (44,8%).