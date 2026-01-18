Incidente mortale
Incidente mortale
Cronaca

Incidente sulla provinciale Altamura - Laterza, morti fratello e sorella

Altri tre ragazzi sono feriti

Altamura - domenica 18 gennaio 2026 19.21
L'incidente di questa mattina sulla strada provinciale 41 Altamura Laterza ha portato via le vite di due giovani di Altamura. Fratello e sorella, Antonio Bigi di 21 anni, morto sul colpo, e Cecilia, 24 anni, che ha lottato in ospedale ma non ce l'ha fatta. Poco fa la triste notizia del decesso nella rianimazione del Policlinico di Bari.

La città è sconvolta.
