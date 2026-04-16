Troppo traffico, un tratto di via IV Novembre diventa a senso unico

Un tratto di via IV Novembre, da via Bari a via La Carrera, diventerà a senso unico. Lo ha comunicato il Comune con un avviso pubblico in cui si informa la città che le nuove disposizioni dipendono dalla congestione del traffico, diventato eccessivo."Sulla base delle nuove esigenze riguardanti l'impatto del traffico nei quartieri e sulla base delle ordinanze del comando di Polizia locale, l'Amministrazione comunale avvia alcuni interventi per modificare la regolamentazione viaria - si legge nell'avviso -. Il primo riguarda via IV Novembre: si rende noto alla cittadinanza che viene istituito il senso unico nel tratto da via Bari in direzione via La Carrera. Di conseguenza, viene adeguata anche la disciplina stradale nelle vie che confluiscono in via IV Novembre.Su questa direttrice è necessario rivedere le attuali disposizioni perché il traffico è notevolmente aumentato in seguito a interventi edilizi e all'apertura di nuovi servizi e attività. Con il senso unico in un tratto della via, saranno garantite in modo più agevole la circolazione e la sosta e ci saranno riflessi positivi per la sicurezza stradale. Si confida nella collaborazione della cittadinanza per osservare la nuova regolamentazione viaria che sarà indicata dalla segnaletica, in fase di installazione".