Viabilità: un progetto per completare strada in zona via Pompei

Con delibera di giunta n. 5 del 17 gennaio scorso, l'amministrazione comunale ha approvato il documento d'indirizzo alla progettazione (Dip) per l'intervento di sistemazione della viabilità di Prg compresa tra via San Pasquale e la parte terminale di via Pompei, con un impegno di spesa prevista di 710.000 euro.L'intervento di ammodernamento si rende necessario al fine di eliminare il degrado urbano presente in tale zona residenziale, dovuto ad una sede stradale realizzata in misto di cava ove sussistono buche e avvallamenti vari, al fine di restituire dignità sociale e ambientale. Un altro obiettivo è il miglioramento della circolazione stradale."La sistemazione della viabilità in questione - si legge nelle premesse della delibera - oltre che completare la maglia della viabilità urbana nella zona residenziale compresa tra Via P. Colletta e Via San Pasquale e parte della strada di Via Pompei, consentirebbe di migliorare il sistema viabilistico del tessuto stradale che va da via San Pasquale a Via Selva – incrocio Via Centonze Antonia e il prolungamento di Via Pompei verso via Selva – incrocio Via Centonze Antonia"."Tale intervento, pertanto, costituisce un'ulteriore progettualità dell'Amministrazione comunale - si legge in un comunicato - nell'ambito di un ampio quadro di efficientamento e adeguamento della viabilità urbana in coerenza con il vigente Prg". Per la realizzazione e la copertura finanziaria, si dovrà procedere all'inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027.