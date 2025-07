Completare il collegamento stradale con via Bari

ComunicatoNell'ambito del piano di lottizzazione sono previsti i lavori per le urbanizzazioni primarie, tra cui rientrano le strade. Con delibera di giunta è stato approvato lo strumento urbanistico esecutivo in zona C3 di espansione-comparto G del PRG, ubicato in località Le Fogge.Come Amministrazione è stata data priorità affinchè venisse progettata e poi realizzata una gran parte della strada di collegamento che, in corrispondenza dell'incrocio con via Londra, darà la possibilità al traffico proveniente da Bari di poter raggiungere via Monsignor Chierico e proseguire su via Michele Fenice Chironna. Si procederà con i lavori.Il provvedimento e i lavori in essere si son resi necessari poichè quella strada ha un ruolo nevralgico e strategico per migliorare l'intero traffico stradale, in particolare garantire il flusso dei mezzi pesanti che da via Bari, direttamente, si immetteranno nella zona artigianale o nella zona industriale in via Gravina.