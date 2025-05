Manutenzioni di opere pubbliche e strade, stanziati i fondi

Tre delibere dell'ultima seduta della giunta regionale riguarda lo stanziamento di fondi a favore dei Comuni, in base alla presentazione di progetti.Approvati criteri e modalità per la selezione di interventi in materia di "" deliberando la prenotazione dell'impegno delle risorse finanziarie, pari ad 3.500.000 euro. La selezione delle proposte progettuali avverrà attraverso procedura a "sportello" rivolta alle Amministrazioni locali ricadenti nel territorio regionale, pertanto si procederà ad istruire le proposte progettuali secondo l'ordine cronologico di arrivo. In caso di esaurimento delle risorse, non sarà concesso contributo parziale rispetto all'importo richiesto dall'Amministrazione locale, la quale potrà beneficiare del contributo regionale in caso di stanziamento di ulteriori risorse, per le medesime finalità, cui sarà addizionato l'eventuale importo residuo venutosi a determinare.Approvate le disposizioni attuative per l'adozione dell'Avviso Pubblico funzionale alla selezione dideliberando l'impegno di risorse finanziarie in complessivi € 500.000 stanziati dalla Giunta regionale.Approvati gli indirizzi per riprogrammare le economie derivanti dall'attuazione del Programmain favore delle stesse Amministrazioni comunali beneficiarie, a condizione che siano chiusi gli interventi già finanziati e che le somme siano utilizzate per l'attuazione di ulteriori interventi.