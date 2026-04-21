Incontro a scuola
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Scuola e Lavoro

La scienza spiegata ai ragazzi

Nella "Padre Pio" incontro su nucleare e radioattività con Franco Cioce

Altamura - martedì 21 aprile 2026 8.43
Un evento fuori dal comune, capace di trasformare un tema spesso percepito come distante — o addirittura inquietante — in un'esperienza concreta, accessibile e sorprendentemente vicina alla vita quotidiana. Si è svolto nei giorni scorsi, presso l'Auditorium della scuola superiore di primo grado "Padre Pio" (Istituto comprensivo "Don Milani - Padre Pio"), l'incontro di divulgazione scientifica "Nucleare e Radioattività", rivolto a tutte le classi terze.

Protagonista dell'iniziativa è stato il dott. Franco Cioce, divulgatore scientifico e presidente del Museo della Radioattività, da anni impegnato nella diffusione della cultura scientifica. Curatore di numerosi volumi dedicati ai temi della fisica e della radioattività, Cioce si distingue per la sua capacità di rendere accessibili anche gli argomenti più complessi, trasformando ogni intervento in un'esperienza coinvolgente e formativa. «La radioattività non è qualcosa di lontano o misterioso – ha spiegato il dott. Cioce durante l'incontro – ma una realtà che fa parte del nostro ambiente quotidiano. Conoscerla significa superare paure infondate e sviluppare una maggiore consapevolezza scientifica».

A moderare l'incontro la docente Marianna De Pascale, mentre il supporto scientifico è stato curato dalla fisica Angela Incampo. A rendere l'evento davvero unico è stato l'approccio adottato: niente formule astratte o lezioni frontali tradizionali, ma esempi concreti, oggetti di uso quotidiano e dimostrazioni pratiche che hanno catturato l'attenzione degli studenti sin dai primi minuti. L'incontro ha avuto il merito di ribaltare la percezione comune della radioattività, spesso associata esclusivamente a pericoli e catastrofi. Attraverso un linguaggio chiaro e coinvolgente, gli studenti hanno compreso come la radioattività sia parte integrante dell'ambiente in cui viviamo e come, se gestita correttamente, non rappresenti necessariamente una minaccia.

In un panorama scolastico in cui la scienza rischia talvolta di restare confinata nei libri, iniziative come questa dimostrano quanto sia importante — e possibile — portarla nella vita reale. La dirigente scolastica Angela Marvulli dell'I.C. "Don Milani – Padre Pio" ha reso possibile la realizzazione dell'evento, confermando grande attenzione verso la diffusione della cultura scientifica tra i giovani. Un incontro raro, coinvolgente e necessario, che ha lasciato negli studenti una nuova consapevolezza: la scienza non è lontana, è da sempre parte di noi.
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