Lavori con autogru alla palestra, ordinanza di chiusura per la scuola Padre Pio

Per i lavori di realizzazione della nuova palestra, da domani e fino al 16 ottobre la scuola media statale "Padre Pio" resterà chiusa per effetto di un'ordinanza della sindaca Rosa Melodia e del dirigente ai lavori pubblici Biagio Maiullari. Le attività didattiche riprenderanno lunedì 18 ottobre.Il cantiere per la realizzazione della nuova palestra prevede il montaggio della copertura, costituita in particolare, da travi reticolari metalliche e della lunghezza di circa 40 metri. Tale lavorazione prevede l'utilizzo di autogru della portata di 100 tonnellate con uno sbraccio utile di 30-35 metri per il sollevamento ed il posizionamento delle capriate metalliche.La chiusura è a titolo precauzionale. Infatti il coordinamento per la sicurezza ha ravvisato che i lavori potrebbero determinare una situazione di potenziale pericolo per l'incolumità dell'utenza scolastica. Per questo è stata emessa l'ordinanza.