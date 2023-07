Scuole: cambiano tre dirigenze scolastiche ad Altamura

L'ufficio scolastico regionale (Usr) della Puglia ha pubblicato le variazioni delle dirigenze, a seguito di pensionamenti e trasferimenti. Tre saranno le novità ad Altamura, a partire dal primo settembre, con l'inizio dell'anno 2023-2024.Va in pensione Biagio Clemente, dirigente del Liceo "Cagnazzi". Nuovo preside del Liceo "Cagnazzi" sarà Claudio Crapis, attuale dirigente della scuola secondaria di primo grado "Padre Pio". Si cambia, quindi, anche alla "Padre Pio": a guidarla arriva Angela Marvulli, altamurana, attualmente dirigente in un circolo didattico di Santeramo. Queste sono le variazioni comunicate dall'Usr ma non sono le uniche novità.Anche al sesto circolo didattico "Don Lorenzo Milani", che quest'anno era in reggenza, c'è un passaggio di testimone: il nuovo dirigente è Domenico Farinola, di Gravina, docente di matematica e fisica al Liceo "Federico II di Svevia".Infine, l'istituto tecnico tecnologico "Nervi Galilei" dopo l'elezione a sindaco di Antonio Petronella che è in aspettativa dal ruolo di dirigente scolastico. Antonella Sarpi, preside dell'istituto Bachelet Galilei di Gravina, è stata scelta dall'Usr come reggente.Tutte le altre sedi scolastiche, invece, sono confermate.